Праздничный салют продлился 10 минут Фото: Анна Майорова © URA.RU

Екатеринбург отметил свое 297-летие. Несмотря на пандемию коронавируса, в городе прошли праздничные мероприятия, концерты и салют.

В 12.00 прошла церемония возложения цветов к памятнику Татищеву и де Геннину. На мероприятии можно было заметить первых лиц города, включая главу Екатеринбурга Александра Высокинского, члена Совета Федерации Аркадия Чернецкого, сотрудников городской администрации и думы.

У памятника отцам-основателям Екатеринбурга возложили цветы Фото: Анна Майорова © URA.RU

После, в 12.30, прошел концерт певца Олега Майами, чье выступление можно был посмотреть в онлайн формате. Запись концерта велась на крыше торгового центра «Пассаж».

Олег Майами выступил на крыше «Пассажа» Фото: Анна Майорова © URA.RU

С 13.30 до 14.00 прошла традиционная «Городская свадьба». В мероприятии приняли участие мэр Екатеринбурга и почетный житель города, лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин. В этот день свои отношения решили узаконить 10 пар. Среди молодоженов разыграли квартиру, которая досталась семье Ждановых из Верх-Исетского района.

Natan провел концерт в Екатеринбурге Фото: Анна Майорова © URA.RU

Также во время Дня города прошли праздничные мероприятия во всех районах. Горожан развлекали выступлениями музыкальных коллективов и спортивными соревнованиями. Также ряд событий и розыгрышей состоялся в онлайн формате.

Уже вечером, с 19:20 до 20:10, горожане могли посмотреть концертную программу артиста Natan, а затем целый час выступала группа «Чайф».

Группа «Чайф» выступила на крыше городской администрации Фото: Анна Майорова © URA.RU

После концерта объявили результаты общегородского конкурса красоты «Мисс Екатеринбург». В нем победила 18-летняя Злата Помурзина. Ей достался миллион рублей

Объявлены результаты конкурса «Мисс Екатеринбург» Фото: Анна Майорова © URA.RU

В 22.30 прогремел праздничный фейерверк, от которого местные власти не смогли отказаться, так как Екатеринбург некоторое время назад удостоили звания «Город трудовой доблести». Из-за салюта в центре города образовались пробки.

День города завершился праздничным салютом Фото: Анна Майорова © URA.RU