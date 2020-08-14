Екатеринбург отметил свое 297-летие. Несмотря на пандемию коронавируса, в городе прошли праздничные мероприятия, концерты и салют.
В 12.00 прошла церемония возложения цветов к памятнику Татищеву и де Геннину. На мероприятии можно было заметить первых лиц города, включая главу Екатеринбурга Александра Высокинского, члена Совета Федерации Аркадия Чернецкого, сотрудников городской администрации и думы.
После, в 12.30, прошел концерт певца Олега Майами, чье выступление можно был посмотреть в онлайн формате. Запись концерта велась на крыше торгового центра «Пассаж».
С 13.30 до 14.00 прошла традиционная «Городская свадьба». В мероприятии приняли участие мэр Екатеринбурга и почетный житель города, лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин. В этот день свои отношения решили узаконить 10 пар. Среди молодоженов разыграли квартиру, которая досталась семье Ждановых из Верх-Исетского района.
Также во время Дня города прошли праздничные мероприятия во всех районах. Горожан развлекали выступлениями музыкальных коллективов и спортивными соревнованиями. Также ряд событий и розыгрышей состоялся в онлайн формате.
Уже вечером, с 19:20 до 20:10, горожане могли посмотреть концертную программу артиста Natan, а затем целый час выступала группа «Чайф».
После концерта объявили результаты общегородского конкурса красоты «Мисс Екатеринбург». В нем победила 18-летняя Злата Помурзина. Ей достался миллион рублей
В 22.30 прогремел праздничный фейерверк, от которого местные власти не смогли отказаться, так как Екатеринбург некоторое время назад удостоили звания «Город трудовой доблести». Из-за салюта в центре города образовались пробки.
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