14 августа 2020

Самые яркие моменты Дня города в Екатеринбурге. Рок на крыше, выбрана главная красавица. ФОТО. ВИДЕО

© Служба новостей «URA.RU»
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День города (НЕОБРАБОТАННЫЕ). Екатеринбург
Праздничный салют продлился 10 минут Фото: Анна Майорова © URA.RU

Екатеринбург отметил свое 297-летие. Несмотря на пандемию коронавируса, в городе прошли праздничные мероприятия, концерты и салют.

В 12.00 прошла церемония возложения цветов к памятнику Татищеву и де Геннину. На мероприятии можно было заметить первых лиц города, включая главу Екатеринбурга Александра Высокинского, члена Совета Федерации Аркадия Чернецкого, сотрудников городской администрации и думы.

День города в Екатеринбурге
У памятника отцам-основателям Екатеринбурга возложили цветы
Фото: Анна Майорова © URA.RU

После, в 12.30, прошел концерт певца Олега Майами, чье выступление можно был посмотреть в онлайн формате. Запись концерта велась на крыше торгового центра «Пассаж».

День города в Екатеринбурге
Олег Майами выступил на крыше «Пассажа»
Фото: Анна Майорова © URA.RU

С 13.30 до 14.00 прошла традиционная «Городская свадьба». В мероприятии приняли участие мэр Екатеринбурга и почетный житель города, лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин. В этот день свои отношения решили узаконить 10 пар. Среди молодоженов разыграли квартиру, которая досталась семье Ждановых из Верх-Исетского района.

День города в Екатеринбурге
Natan провел концерт в Екатеринбурге
Фото: Анна Майорова © URA.RU

Также во время Дня города прошли праздничные мероприятия во всех районах. Горожан развлекали выступлениями музыкальных коллективов и спортивными соревнованиями. Также ряд событий и розыгрышей состоялся в онлайн формате.

Уже вечером, с 19:20 до 20:10, горожане могли посмотреть концертную программу артиста Natan, а затем целый час выступала группа «Чайф».

День города в Екатеринбурге
Группа «Чайф» выступила на крыше городской администрации
Фото: Анна Майорова © URA.RU

После концерта объявили результаты общегородского конкурса красоты «Мисс Екатеринбург». В нем победила 18-летняя Злата Помурзина. Ей достался миллион рублей

День города в Екатеринбурге
Объявлены результаты конкурса «Мисс Екатеринбург»
Фото: Анна Майорова © URA.RU

В 22.30 прогремел праздничный фейерверк, от которого местные власти не смогли отказаться, так как Екатеринбург некоторое время назад удостоили звания «Город трудовой доблести». Из-за салюта в центре города образовались пробки.

День города (НЕОБРАБОТАННЫЕ). Екатеринбург
День города завершился праздничным салютом
Фото: Анна Майорова © URA.RU

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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