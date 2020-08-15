Украинская писательница увидела угрозу в русскоязычных сериалах

Писательница обругала артистов за их нежелание встать в позу и отказаться от русского языка Фото: Анна Майорова © URA.RU

Русскоязычные сериалы развращают украинскую молодежь. Такое мнение выразила украинская писательница-русофоб Лариса Ницой.

По ее словам, дорогие украшения и красивые платья в сериалах повышают привлекательность русского языка. «Это красивая бижутерия или дорогие украшения, красивые платья. И это всё на русском языке. <…> И все дети на Украине понимают: хочешь в высший свет, надо на русском языке разговаривать», — возмутилась Ницой в эфире Четвертого канала. Кроме того, по ее словам, актерам на Украине следовало бы «встать всем вместе в позу» и заявить продюсерам об отказе «дальше популяризировать русский язык».

Ранее писательница назвала «козлами» жюри «Евровидения» из-за общения на русском. При этом Ницой похвалила артистов за то, что со сцены они говорили на украинском языке, хотя и отметила, что иногда переключались на русский. Кроме того, она раскритиковала участников из России, желающих представлять Украину на «Евровидении».

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.