Власти решили судьбу крупнейшего в Пермском крае долгостроя

Обманутые дольщики «Первого Пермского микрорайона» получат денежную компенсацию Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Власти Пермского края определились с дальнейшей судьбой крупнейшего в регионе долгостроя — «Первого Пермского микрорайона». Его достройка нецелесообразна, заявил в ходе первого прямого эфира с жителями врио губернатора края Дмитрий Махонин. Он пояснил, что обманутые дольщики получат денежную компенсацию взамен недостроенного жилья.

«Там (в с. Лобаново, где находится долгострой — прим. ред.) по сути свайные поля. Я там тоже побывал, посмотрел. Достраивать его нецелесообразно с экономической точки зрения. Людям нужно просто по рыночной стоимости за квадртатный метр выплатить денежные компенсации. Я расчитываю, что решение о выплатах будет принято в сентябре», — сказал Махонин.

Ранее стало известно, что подрядчик, нанятый Федеральным Фондом дольщиков, осмотрел «Первый Пермский микрорайон» для того, чтобы определить его рыночную стоимость. Строительство микрорайона началось несколько лет назад. Застройщик обещал возвести 12 многоквартирных домов, однако был признан банкротом, а строительство домов — заморожено. Суд признал собственников компании, которая вела строительство домов, виновными в мошенничестве и приговорил к отбыванию наказания в исправительных колониях.