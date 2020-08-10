Потерпевшими по делу Первого пермского микрорайона признаны 280 пермяков Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Власти Пермского края определят судьбу «Первого пермского микрорайона» в сентябре. Подрядчик, нанятый Федеральным Фондом дольщиков, осмотрел самый крупный долгострой края. Сейчас эксперты должны определить рыночную стоимость каждого дома, сообщается на сайте министерства строительства региона.

«На основании результатов осмотра будет сформирована рыночная стоимость каждого дома. В соответствии с графиком заседаний Наблюдательного совета, решение по достройке „ППМ“ или предоставлении выплат пострадавшим гражданам должно быть принято в сентябре», — информирует пресс-служба минстроя Пермского края.

Строительство «Первого Пермского микрорайона» началось несколько лет назад в селе Лобаново близ Перми. Застройщик — компания «КамСтройИнвест» — обещал возвести 12 многоквартирных домов эконом-класса. Первую очередь планировалось сдать в 2015 году, однако компанию признали банкротом, а строительство микрорайона было заморожено.

Спустя год было возбуждено уголовное дело в отношении владельцев компании — супругов Алексея и Ирины Лобановых. Потерпевшими по делу признаны 280 человек. Суд признал Лобановых виновными в мошенничестве со средствами дольщиков и приговорили к отбыванию наказания в исправительных колониях. Ущерб от их действий, причиненный дольщикам, суд оценил почти в 1 млрд. рублей.