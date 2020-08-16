16 августа 2020
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Власти Пермского края изменили прожиточный минимум

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Пермь , монеты, копейки, рубли, денежные купюры, деньги
Прожиточный уровень в крае вырос Фото: Алексей Гущин © URA.RU

В Пермском крае увеличен прожиточный минимум. Постановление губернатора об установлении величины прожиточного минимума на второй квартал текущего года опубликовано на сайте правительства региона.

«Установить величину прожиточного минимума в среднем по Пермскому краю за II квартал 2020 года в расчете на душу населения в размере 10 844 рубля, для трудоспособного населения — 11 633 рубля, для пенсионеров — 8 914 руб., для детей — 11 124 рублей.

Средняя величина прожиточного минимума для населения в I квартале составляла 10 556 рублей, таким образом, он вырос на 278 рублей. В документе указано, что прожиточный минимум используется «как инструмент для мероприятий по социальной защите населения края».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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