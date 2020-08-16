16 августа 2020

Открыто новое лекарство против коронавируса

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Американские ученые нашли ранее не известную уязвимость коронавируса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Американские ученые выяснили, что уже используемое лекарство эбселен эффективно в борьбе против коронавируса SARS-CoV-2. Они также обнаружили ранее неизвестную уязвимость инфекции.

Специалисты Школы молекулярной инженерии имени Притцкера (PME) при Чикагском университете в США при помощи компьютерного моделирования определили наиболее уязвимый компонент коронавируса. Им оказалась протеаза Mpro. «Против протеазы действует препарат эбселен — синтетическое химическое соединение, обладающее противовирусным, противовоспалительным и антиоксидантным действием», — пишет Lenta.ru, ссылаясь на статью журнала Science Advances.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия первая в мире зарегистрировала вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19, пишет RT. Название препарата — «Спутник V». В стране уже стартовало производство препарата, передает «Утро.ру».

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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