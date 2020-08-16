В тюменской полиции новое крупное назначение

Леонид Коломиец продолжает формировать свою команду Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В тюменской полиции 17 августа представляют нового руководителя отдела ГИБДД муниципального округа МВД РФ «Тобольский». Им стал уже возглавлявший ранее этот отдел майор полиции Сергей Кравцов. Об этом URA.RU сообщил собственный источник в силовых структурах.

«Сейчас его представляют тобольским сотрудникам. Несмотря на то, что он работал на этой же должности до 2016 года, коллектив уже сменился и новых лиц среди его подчиненных очень много», — отмечает инсайдер. По его информации, для представления в Тобольск приехал назначенный в июне замначальника управления ГИБДД по Тюменской области Андрей Миллер. «Говорят, что он, как протеже нового главы тюменской полиции Леонида Коломийца, станет руководителям регионального ГИБДД — якобы уже осенью, когда нынешний глава ведомства Александр Селюнин выйдет на пенсию. Вот и приехал знакомится с подчиненными», — отмечает инсайдер.

В УГИБДД УМВД России по Тюменской области информацию о назначении и представлении подтвердили. Сергею Кравцову 49 лет, он начал службу в МВД в 1999 году. Сначала был рядовым инспектором ДПС Тобольска, в 2006 году здесь же стал замначальника отдела ГИБДД. В 2007 стал главой ГИБДД муниципального округа МВД РФ «Тобольский». С декабря 2015 продолжил переехал в Тюмени на должность старшего госинспектора дорожного надзора отделения организации движения и дорожной инспекции. С 2016 года — начальник ОГИБДД УМВД России по городу Тюмени. Последние полгода работал главой уватского отдела ГИБДД.

Ранее URA.RU сообщало, что пост главы тобольского отдела ГИБДД покинул майор Влас Черноволенко, занимавший этот пост почти полтора года.