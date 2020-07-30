Глава УМВД Леонид Коломиец сменил уже пять руководителей среди подчиненных Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В Госавтоинспекции МВД по Тюменской области кадровые перестановки. Как и прогнозировали инсайдеры URA.RU, должность главы тобольского отдела ГИБДД УМВД по Тюменской области покинул Влас Черноволенко, занимавший этот пост почти полтора года. Об этом агентству сообщил источник в силовых структурах.

«Черноволенко сегодня объявил коллегам об уходе, попрощался, накормил их пиццей и пирожками», — рассказал инсайдер. По его информации, теперь уже экс-глава тобольского ГИБДД переводится в Ставрополь на прежнее место работы. Это уже пятый руководитель в тюменской полиции, покидающий ведомство после прихода нового руководителя УМВД Леонида Коломийца.

Точной информации о том, кто будет назначен на его место, нет. Ранее на место руководителя прочили начальника отдела в тюменской Госавтоинспекции Дамира Мухамедчина. Однако инсайдеры отмечают, что по последним данным его перевод на эту должность больше не рассматривают, поскольку появился более весомый кандидат.

Как ранее сообщало URA.RU, новый глава регионального УМВД генерал Леонид Коломиец начал формировать собственную команду. В июне в Тюмень на должность замначальника управления ГИБДД по Тюменской области был переведен экс-глава Омской городской автоинспекции Андрей Миллер. Ранее должность замначальника УМВД по Тюменской области покинул Андрей Вырвич. После этого рапорт о переводе в другой регион подал руководитель управления экономической безопасности и противодействия коррупции Игорь Алексеев. В Ишиме главой полиции стал служивший ранее в Заводоуковском районе подполковник Роман Валерьев.