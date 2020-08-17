Лукашенко прилетел на завод, где идет забастовка. Рабочие требуют от него сложить полномочия

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заявления для прессы по итогам заседания Высшего Государственного Совета Союзного государства. Москва, Кремль, 3 марта 2015 г. , лукашенко александр
Александр Лукашенко прилетел на завод в Минске на вертолете Фото: Официальное интернет-представительство Президента России
новость из сюжета
Протесты в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел на вертолете на Минский завод колесных тягачей (МЗКТ). Рабочие с других предприятий стекаются туда, скандируя «Уходи!»

«К предприятию направляются сотни рабочих Электротехнического и Тракторного заводов в Минске», — пишет издание «Подьем». Как сообщает telegram-канал NEXTA Live, на встречу с президентом на МЗКТ пускают выборочно. Там уточняют, что в сторону предприятия, где сейчас находится Лукашенко, направляются тысячи людей.

9 августа, после президентских выборов, в Белоруссии начались массовые протесты. Демонстранты выступили против объявленной победы действующего главы республики Александра Лукашенко, который по данным ЦИК, набрал более 80% голосов. К протестам присоединились несколько предприятий, в том числе автозавод БелАЗ, напоминает «Пятый канал». Также о намерении устроить забастовку объявили сотрудники государственной «Белтелерадиокомпании», пишет VSE42.ru.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...