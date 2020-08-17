Александр Лукашенко прилетел на завод в Минске на вертолете Фото: Официальное интернет-представительство Президента России

новость из сюжета Протесты в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел на вертолете на Минский завод колесных тягачей (МЗКТ). Рабочие с других предприятий стекаются туда, скандируя «Уходи!»

«К предприятию направляются сотни рабочих Электротехнического и Тракторного заводов в Минске», — пишет издание «Подьем». Как сообщает telegram-канал NEXTA Live, на встречу с президентом на МЗКТ пускают выборочно. Там уточняют, что в сторону предприятия, где сейчас находится Лукашенко, направляются тысячи людей.

9 августа, после президентских выборов, в Белоруссии начались массовые протесты. Демонстранты выступили против объявленной победы действующего главы республики Александра Лукашенко, который по данным ЦИК, набрал более 80% голосов. К протестам присоединились несколько предприятий, в том числе автозавод БелАЗ, напоминает «Пятый канал». Также о намерении устроить забастовку объявили сотрудники государственной «Белтелерадиокомпании», пишет VSE42.ru.

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