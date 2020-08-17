Коронавирус сопровождается потерей вкуса и обоняния, высокой температурой, одышкой и сухим кашлем Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

У коронавируса есть специфические симптомы, которые легко перепутать с симптомами гриппа и ОРВИ. Среди них высокая температура, кашель, одышка, сообщил врач-терапевт высшей категории Татьяна Романенко.

«На начальном этапе ковидная инфекция может иметь какое-то сходство с банальной вирусной инфекцией, а потом начинаются отличия», — цитирует «Ридус» Романенко. По ее словам, коронавирус сопровождается потерей вкуса и обоняния, высокой температурой, одышкой и сухим кашлем.

Коронавирус, в отличие от гриппа и ОРВИ, начинается постепенно, добавила Романенко. Легкая форма заболевания может длиться до 14 дней. При этом грипп и ОРВИ начинаются резко — в течение трех—семи дней. Терапевт рекомендовала вызывать врача на дом при первых симптомах простуды. По ее словам, медицинские работники хорошо умеют диагностировать COVID-19 и исключат ОРВИ и грипп.

Ранее врачи рассказали, что первыми симптомами коронавируса являются повышенная температура и сильный кашель, передает агентство Nation News. Позднее к этим симптомам добавляются мышечные боли, тошнота и расстройство стула.

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