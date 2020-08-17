Сотрудники милиции использовали силовые методы, защищая власть в Белоруссии, чтобы сохранить себе жизнь. Логику силовиков объяснил подполковник милиции Белоруссии, командир роты ППС Юрий Махнач в своем видеообращении.
«Идеология была такая: если действующая власть проигрывает, то каждого из нас будут вешать на суках у дороги. Поэтому эту власть нужно защищать любыми средствами и способами», — говорит Махнач на видео. По его словам, МВД Белоруссии готовило сотрудников к «войне против своего народа». Поэтому разгоны протестов проводились так жестко.
Махнач добавил, что насилие милиции против народа недопустимо. Он рассказал, что 13 офицеров милиции Белоруссии подали рапорты об увольнении из органов внутренних дел.
Протесты в Белоруссии начались после выборов президента 9 августа, на которых Лукашенко набрал более 80% голосов. Милиция применяла жесткие методы для задержания митингующих. 12 августа сотрудники ОМОН в Минске открыли огонь по окнам жилых домов, передает Nation News.
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