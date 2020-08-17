В России вводят список запретов для аптек из-за цен на лекарства

Изменения должны позитивно отразиться на ценах в аптеках Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

Влияние крупных аптечных сетей на российский фармацевтический рынок будет ограничено. «Единая Россия» предлагает установить максимальный «потолок» присутствия крупных компаний в населенных пунктах в пределах 20%. В партии считают, что такая мера приведет к здоровой конкуренции и, как следствие, снижению цен на лекарства.

«Мы предлагаем законодательно установить понятие аптечной сети и ограничить ее долю на рынке в границах одного административно-территориального образования 20%. Это позволит не допустить монополизации и, соответственно, должно позитивно сказаться на ценах», — сказал секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Партия предложила также ограничить пятью процентами от оборота аптечной сети вознаграждение, которое производители отдают за продвижение своих препаратов. Сегодня размер такой платы составляет от 10 до 30% от стоимости лекарств, отметил Турчак: «Конечно, так или иначе все это закладывается в цену для покупателей». Кроме того, в «Единой России» призвали обязать аптеки информировать покупателей о наличии российских аналогов зарубежных медицинских препаратов, чтобы дать возможность выбора и стимулировать конкуренцию.

Рост аптечных сетей будет ограничен Фото: пресс-служба «Единой России»

Изменения в законодательстве помогут мелким аптекам справиться с конкуренцией со стороны крупных сетей, заметил член общественного совета партпроекта «Здоровое будущее», директор «Альфа-мед» Андрей Кацай. «Сейчас на курганский рынок заходят аптеки федеральной сети. С одной стороны, это хорошо — цены начинают варьироваться, а у людей появляется удовлетворенность в выборе. С другой стороны, мы переживаем, что наши аптеки могут не справиться с такой конкуренцией», — объяснил эксперт.

Замсекретаря тюменского реготделения «Единой России» Николай Токарчук отметил, что регулирование рынка лекарств — только часть комплекса законопроектов и инициатив, которые делают систему здравоохранения в целом более гибкой и удобной. «Новые предложения — это продолжение мер поддержки граждан, которые партия совместно с правительством реализовала в период пандемии», — заключил Николай Токарчук.

Мелким аптекам станет легче конкурировать с сетями Фото: пресс-служба «Единой России»

Законопроект, ограничивающий долю аптечных сетей, может быть принят Госдумой во всех трех чтениях уже в осеннюю сессию, рассчитывает первый замруководителя фракции «Единой России» Андрей Исаев. Президент Национальной ассоциации производителей фармацевтической продукции и медицинских изделий Сергей Колесников подтвердил, что документ «уже залежался». Минздрав, Минпромторг, Федеральная антимонопольная служба, Росздравнадзор заявили о готовности дорабатывать инициативу совместно с партией.