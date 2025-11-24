В Кургане следствию придется продлить сроки уголовного дела сестер Камшиловых
В Кургане следователи продлят сроки дела сестер Камшиловых
Фото: Илья Московец © URA.RU
Следователям курганского УМВД придется просить разрешения на продление сроков по делу сестер Елены и Марины Камшиловых. Предварительное следствие не удастся завершить за год. Об этом URA.RU сообщили источники, приближенные к силовым структурам.
«Уголовное дело Камшиловых, которое было возбуждено год назад, находится на финальной стадии. Следователям придется просить руководство продлить сроки, которые истекают 25 ноября. Причина — фигуранты не успели ознакомиться с обвинением», — рассказали источники.
Данные подтвердил защитник одной из сестер. Адвокат Михаил Витязев, представляющий интересы Елены Камшиловой, сообщил редакции, что чтение 30 томов обвинения им и его подзащитной продолжается. К концу месяца ознакомление завершить не удастся. По всей вероятности, аналогичная ситуация складывается у других фигурантов дела.
Редакция обратилась также за комментариями в УМВД региона. В ведомстве не стали комментировать ход следствия по делу Камшиловых и их подельников.
Елена и Марина Камшиловы вместе с группой подельников обвиняются в организации массовых автоподстав на курганских дорогах. По версии следствия, после ДТП подавались документы о возмещении ущерба в страховые компании. Также деньги требовали у других участников аварий.
Сестры были задержаны 26 ноября 2024 года. Вместе с ними силовики привезли в отдел полиции еще четверых. Позднее им предъявили обвинение, несколько человек угодили под домашний ареста. Сестры Камшиловы вину не признали и были помещены судом в СИЗО. В сентябре их отпустили под домашний арест. В настоящее время они знакомятся с обвинением. После этого дела, насчитывающие 30 томов и 11 обвиняемых, передадут в суд для рассмотрения по существу.
Материал из сюжета:Задержание курганских сестер Камшиловых
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!