В Кургане следствию придется продлить сроки уголовного дела сестер Камшиловых

Следователям курганского УМВД придется просить разрешения на продление сроков по делу сестер Елены и Марины Камшиловых. Предварительное следствие не удастся завершить за год. Об этом URA.RU сообщили источники, приближенные к силовым структурам.

«Уголовное дело Камшиловых, которое было возбуждено год назад, находится на финальной стадии. Следователям придется просить руководство продлить сроки, которые истекают 25 ноября. Причина — фигуранты не успели ознакомиться с обвинением», — рассказали источники.

Данные подтвердил защитник одной из сестер. Адвокат Михаил Витязев, представляющий интересы Елены Камшиловой, сообщил редакции, что чтение 30 томов обвинения им и его подзащитной продолжается. К концу месяца ознакомление завершить не удастся. По всей вероятности, аналогичная ситуация складывается у других фигурантов дела.

Редакция обратилась также за комментариями в УМВД региона. В ведомстве не стали комментировать ход следствия по делу Камшиловых и их подельников.

Елена и Марина Камшиловы вместе с группой подельников обвиняются в организации массовых автоподстав на курганских дорогах. По версии следствия, после ДТП подавались документы о возмещении ущерба в страховые компании. Также деньги требовали у других участников аварий.