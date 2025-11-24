Ледяной дождь, уход Гру, сын-убийца, скандал в ФСИН, Махонины*, «Макфа» и «Ариант»: десять челябинских событий
Ледяной дождь создал немало проблем автолюбителям
Фото: Анна Журавлева © URA.RU
На Челябинскую область обрушился ледяной дождь, спровоцировав массовые аварии на трассе М-5 и других магистралях. Дорожники вышли на борьбу с гололедом. Среди других ключевых новостей — повышение транспортного налога, приобретение Россельхозбанком национализированных активов «Макфы» и «Арианта», а также аресты по коррупционным делам, включая начальника туберкулезной больницы ГУФСИН Евгения Архипова и адвоката Александра Урычева. Подробнее о случившемся за неделю с 17 по 23 ноября читайте в дайджесте URA.RU.
Ледяной дождь
Капли дождя мгновенно застывали, образуя слой льда
Фото: Илья Изотов © URA.RU
В выходные на Челябинскую область обрушился ледяной дождь. В субботу, 22 ноября, он усложнил обстановку на трассе М-5 «Урал». По всему региону произошла масса аварий. Дорожники вышли на обработку дорог федерального, регионального и местного значения. На улицах Челябинска было задействовано 126 единиц техники. В воскресенье, 23 ноября, дороги начали готовить к предстоящим заморозкам. Глава города Алексей Лошкин обратился к жителям с просьбой проявлять максимальную осторожность и информировать свою управляющую компанию о любых угрозах безопасности во дворах.
Повышение транспортного налога
В Челябинской области впервые с 2019 года вырастут ставки транспортного налога. Сколько заплатят автолюбители, зависит от мощности автомобилей и мотоциклов. Для легковушек до 100 лошадиных сил ставку с 5,16 рублей поднимут до 10 рублей. Для машин с мощностью двигателя от 101 до 150 лошадиных сил она изменяется с 13,40 до 27 рублей. Для авто с двигателем свыше 150 лошадиных сил ставка остается без изменений. Также пересмотрены тарифы для мотоциклов и грузовиков. Нововведения будут действовать с 2027 года. Подробнее читайте в статье URA.RU.
Новый собственник «Макфы» и «Арианта»
Россельхозбанк приобрел активы холдингов «Макфа» и «Ариант», которые были национализированы. Это следует из информации, размещенной на сервисе СБИС. В результате в распоряжении структуры РСХБ оказались компании, аффилированные с «Макфой», а также стопроцентный пакет акций ООО «Центр пищевой индустрии — Ариант». В сюжетах URA.RU подробнее читайте о национализации «Арианта» и «Макфы».
Отставка главного тренера «Трактора» Бенуа Гру
Тренер ХК «Трактор» Бенуа Гру покинул команду. Канадец не стал прощаться с командой, а решение объяснил семейными обстоятельствами. Исполняющим обязанности стал Рафаэль Рише, его помощником — бывший тренер СКА Евгений Корешков. Вместе с Гру ушел ассистент Марио Рише. После того как канадец покинул команду, клуб провел две игры. Обе оказались неудачными.
Первый матч после ухода Бенуа Гру ХК «Трактор» провел против магнитогорского «Металлурга»
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Открытие памятника Собору Михаила Архистратига в Челябинске
В Челябинске торжественно открыли и освятили первую в России скульптурную композицию Собору Архистратига Михаила высотой 17 метров. Церемония у кафедрального собора Рождества Христова собрала полпреда президента УрФО Артема Жогу, губернатора Алексея Текслера, митрополита Алексия и сотни горожан. Жога отметил праздник как символ единства народа через веру и православие, а Текслер предложил новую традицию: молодожены во время венчания будут трижды обходить памятник.
Скульптурная композиция Собору Архистратига Михаила установлена у кафедрального собора Рождества Христова
Фото: Илья Изотов © URA.RU
Открылся новый цех ЧМЗ по производству кранов
Челябинский механический завод (АО «ЧМЗ») открыл новый цех спецтехники (ЦСТ 3), способный выпускать до 400 единиц малогабаритных подъемных установок в год. Губернатор Алексей Текслер осмотрел предприятие, реализованное за три года с помощью Фонда развития промышленности Челябинской области, и отметил рост производительности благодаря современному оборудованию и роботизированному комплексу. Цех площадью 12,5 тыс. кв. метров объединяет все этапы производства, снижая зависимость от импорта. Объем вложений составил один миллиард рублей.
Потенциальная мощность цеха спецтехники — до 400 единиц малогабаритных подъемных установок в год
Фото: Ольга Снопкова © URA.RU
Уголовные дела «Махонинских»*
Александр Махонин отправлен под домашний арест почти на 40 дней
Фото: Павел Сидоров © URA.RU
Организатора ОПГ «Махонинские»* (объединение признано в РФ экстремистским и запрещено) Александра Махонина, которого обвиняют в организации преступного сообщества, отправили под домашний арест. Еще одного лидера группировки — Андрея Махонина — объявили в розыск. Ранее в результате рассмотрения иска, поданного Генеральной прокуратурой, государство получило имущество группировки стоимостью примерно 2,5 миллиарда рублей. Подробнее о структуре ОПГ и ее доходах читайте в сюжете URA.RU.
Арест начальника туберкулезной больницы ГУФСИН Архипова
Задержан начальник «Специальной туберкулезной больницы № 3 ГУФСИН России по Челябинской области» Евгений Архипов по подозрению в получении взяток. По данным источников URA.RU, он обвиняется в обеспечении послаблений в режиме содержания заключенных и возможном содействии в условно-досрочном освобождении осужденных за вознаграждения. Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 290 УК РФ. Архипова отправили в СИЗО на два месяца до 18 января 2026 года. Ранее в ГУФСИН были арестованы первый замглавы Сергей Бульчук, начальник ОСБ Олег Мохов и главный бухгалтер Марина Уфимцева по обвинениям в коррупции и превышении полномочий.
Арест адвоката Урычева за дачу взятки
В Челябинске сотрудники УФСБ задержали с поличным адвоката Александра Урычева. Он обвиняется в посредничестве во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ) в размере не менее двух миллионов рублей. Предполагается, что он убедил подзащитного, что поможет смягчить приговор, и предложил передать деньги должностным лицам. 19 ноября Тракторозаводский райсуд в закрытом режиме отправил Урычева в СИЗО на два месяца до 18 января 2026 года. Ранее Урычев защищал челябинских VIP: первого замминистра строительства региона Ивана Белавкина, экс-директора ООО «Челябинскавтотранс» Людмилу Ребреш и бывшего следователя СКР Вадима Шпигуна.
Жуткое убийство в Карабаше — школьник кувалдой забил отца
В Карабаше 11-классник убил своего отца во время ссоры из-за плохих оценок и нежелания учиться. Подросток нанес отцу удары молотком по голове, а затем добил кувалдой. После он сообщил о содеянном родственникам (родителям убитого), с улыбкой сказав, что у них больше нет сына. Семья характеризовалась положительно: родители работали в ядерном центре Снежинска, а также воспитывали еще двоих детей. Подростка задержали. Возбуждено дело по статье об убийстве. Кыштымский горсуд арестовал парня на два месяца.
* Объединение «Махонинские» признано экстремистским, его деятельность на территории РФ запрещена.
