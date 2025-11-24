Ледяной дождь, уход Гру, сын-убийца, скандал в ФСИН, Махонины*, «Макфа» и «Ариант»: десять челябинских событий

Ледяной дождь создал немало проблем автолюбителям Фото: Анна Журавлева © URA.RU

На Челябинскую область обрушился ледяной дождь, спровоцировав массовые аварии на трассе М-5 и других магистралях. Дорожники вышли на борьбу с гололедом. Среди других ключевых новостей — повышение транспортного налога, приобретение Россельхозбанком национализированных активов «Макфы» и «Арианта», а также аресты по коррупционным делам, включая начальника туберкулезной больницы ГУФСИН Евгения Архипова и адвоката Александра Урычева. Подробнее о случившемся за неделю с 17 по 23 ноября читайте в дайджесте URA.RU.

Ледяной дождь

Капли дождя мгновенно застывали, образуя слой льда Фото: Илья Изотов © URA.RU

В выходные на Челябинскую область обрушился ледяной дождь. В субботу, 22 ноября, он усложнил обстановку на трассе М-5 «Урал». По всему региону произошла масса аварий. Дорожники вышли на обработку дорог федерального, регионального и местного значения. На улицах Челябинска было задействовано 126 единиц техники. В воскресенье, 23 ноября, дороги начали готовить к предстоящим заморозкам. Глава города Алексей Лошкин обратился к жителям с просьбой проявлять максимальную осторожность и информировать свою управляющую компанию о любых угрозах безопасности во дворах.

Повышение транспортного налога

В Челябинской области впервые с 2019 года вырастут ставки транспортного налога. Сколько заплатят автолюбители, зависит от мощности автомобилей и мотоциклов. Для легковушек до 100 лошадиных сил ставку с 5,16 рублей поднимут до 10 рублей. Для машин с мощностью двигателя от 101 до 150 лошадиных сил она изменяется с 13,40 до 27 рублей. Для авто с двигателем свыше 150 лошадиных сил ставка остается без изменений. Также пересмотрены тарифы для мотоциклов и грузовиков. Нововведения будут действовать с 2027 года. Подробнее читайте в статье URA.RU.

Продолжение после рекламы

Новый собственник «Макфы» и «Арианта»

Россельхозбанк приобрел активы холдингов «Макфа» и «Ариант», которые были национализированы. Это следует из информации, размещенной на сервисе СБИС. В результате в распоряжении структуры РСХБ оказались компании, аффилированные с «Макфой», а также стопроцентный пакет акций ООО «Центр пищевой индустрии — Ариант». В сюжетах URA.RU подробнее читайте о национализации «Арианта» и «Макфы».

Отставка главного тренера «Трактора» Бенуа Гру

Тренер ХК «Трактор» Бенуа Гру покинул команду. Канадец не стал прощаться с командой, а решение объяснил семейными обстоятельствами. Исполняющим обязанности стал Рафаэль Рише, его помощником — бывший тренер СКА Евгений Корешков. Вместе с Гру ушел ассистент Марио Рише. После того как канадец покинул команду, клуб провел две игры. Обе оказались неудачными.

















1/5 Первый матч после ухода Бенуа Гру ХК «Трактор» провел против магнитогорского «Металлурга» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Открытие памятника Собору Михаила Архистратига в Челябинске

В Челябинске торжественно открыли и освятили первую в России скульптурную композицию Собору Архистратига Михаила высотой 17 метров. Церемония у кафедрального собора Рождества Христова собрала полпреда президента УрФО Артема Жогу, губернатора Алексея Текслера, митрополита Алексия и сотни горожан. Жога отметил праздник как символ единства народа через веру и православие, а Текслер предложил новую традицию: молодожены во время венчания будут трижды обходить памятник.

















1/5 Скульптурная композиция Собору Архистратига Михаила установлена у кафедрального собора Рождества Христова Фото: Илья Изотов © URA.RU

Открылся новый цех ЧМЗ по производству кранов

Челябинский механический завод (АО «ЧМЗ») открыл новый цех спецтехники (ЦСТ 3), способный выпускать до 400 единиц малогабаритных подъемных установок в год. Губернатор Алексей Текслер осмотрел предприятие, реализованное за три года с помощью Фонда развития промышленности Челябинской области, и отметил рост производительности благодаря современному оборудованию и роботизированному комплексу. Цех площадью 12,5 тыс. кв. метров объединяет все этапы производства, снижая зависимость от импорта. Объем вложений составил один миллиард рублей.













1/4 Потенциальная мощность цеха спецтехники — до 400 единиц малогабаритных подъемных установок в год Фото: Ольга Снопкова © URA.RU

Уголовные дела «Махонинских»*

Александр Махонин отправлен под домашний арест почти на 40 дней Фото: Павел Сидоров © URA.RU

Организатора ОПГ «Махонинские»* (объединение признано в РФ экстремистским и запрещено) Александра Махонина, которого обвиняют в организации преступного сообщества, отправили под домашний арест. Еще одного лидера группировки — Андрея Махонина — объявили в розыск. Ранее в результате рассмотрения иска, поданного Генеральной прокуратурой, государство получило имущество группировки стоимостью примерно 2,5 миллиарда рублей. Подробнее о структуре ОПГ и ее доходах читайте в сюжете URA.RU.

Арест начальника туберкулезной больницы ГУФСИН Архипова

Задержан начальник «Специальной туберкулезной больницы № 3 ГУФСИН России по Челябинской области» Евгений Архипов по подозрению в получении взяток. По данным источников URA.RU, он обвиняется в обеспечении послаблений в режиме содержания заключенных и возможном содействии в условно-досрочном освобождении осужденных за вознаграждения. Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 290 УК РФ. Архипова отправили в СИЗО на два месяца до 18 января 2026 года. Ранее в ГУФСИН были арестованы первый замглавы Сергей Бульчук, начальник ОСБ Олег Мохов и главный бухгалтер Марина Уфимцева по обвинениям в коррупции и превышении полномочий.

Продолжение после рекламы

Арест адвоката Урычева за дачу взятки

В Челябинске сотрудники УФСБ задержали с поличным адвоката Александра Урычева. Он обвиняется в посредничестве во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ) в размере не менее двух миллионов рублей. Предполагается, что он убедил подзащитного, что поможет смягчить приговор, и предложил передать деньги должностным лицам. 19 ноября Тракторозаводский райсуд в закрытом режиме отправил Урычева в СИЗО на два месяца до 18 января 2026 года. Ранее Урычев защищал челябинских VIP: первого замминистра строительства региона Ивана Белавкина, экс-директора ООО «Челябинскавтотранс» Людмилу Ребреш и бывшего следователя СКР Вадима Шпигуна.

Жуткое убийство в Карабаше — школьник кувалдой забил отца

В Карабаше 11-классник убил своего отца во время ссоры из-за плохих оценок и нежелания учиться. Подросток нанес отцу удары молотком по голове, а затем добил кувалдой. После он сообщил о содеянном родственникам (родителям убитого), с улыбкой сказав, что у них больше нет сына. Семья характеризовалась положительно: родители работали в ядерном центре Снежинска, а также воспитывали еще двоих детей. Подростка задержали. Возбуждено дело по статье об убийстве. Кыштымский горсуд арестовал парня на два месяца.