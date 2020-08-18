Депутат из ЯНАО попросил у избирателей большую зарплату и кабинет

Нынешняя система оплаты демотивирует депутатов, уверен Александр Бондарчук Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутат городской думы Ноябрьска (ЯНАО) от КПРФ Александр Бондарчук объяснил избирателям, почему ему должны платить зарплату в 100 тысяч рублей и обеспечить рабочим кабинетом. Видео, на котором политик обращается к электорату как к работодателю и задает «главные вопросы», было опубликовано в местной группе сети «ВКонтакте»

«Я не жалуюсь, но говорю что это демотивирует», — заявил Бондарчук. По мнению политика, вопросы о том, сколько будут платить и где будет находиться рабочее место — главные для любого человека, который устраивается на работу.

Судя по комментариям под постом, эмоциональные заявления политика многим подписчикам пришлись не по душе. Слова Бондарчука вызвали среди участников группы не менее эмоциональную дискуссию.

Сам политик в разговоре с корреспондентом URA.RU рассказал, что его слова были вырваны из контекста. «Знаю и понимаю, что разговоры о зарплате депутатов крайне непопулярны и это работает против меня и моего имиджа, — сообщил депутат. — Однако надеюсь, что донесу до многих людей, что зарплату платить депутатам нужно, но адекватную».

Сейчас система вознаграждений таковой не является, особенно когда часть депутатов получает зарплату, а часть — нет, считает Бондарчук. «Количество депутатов Ноябрьска нужно кратно уменьшить с 26 до 15, установить зарплату около 100 тысяч рублей в месяц, — пояснил политик. — Объем работы депутатам увеличить! И только тогда можно будет спрашивать с депутатов за результат их работы».

Ранее тема депутатских зарплат уже поднималась Бондарчуком. Нынешняя система, по мнению политика, только демотивирует народных избранников.