СМИ раскрыли имя убитого в Сирии генерала

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Антитеррористические учения «Мирная миссия - 2018». Челябинск, армия, пулемет, оружие, вооружение, Сирия, война
Генерал погиб во время взрыва бомбы на пути следования автоколонны Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Погибшим в Сирии высокопоставленным силовиком предположительно является генерал-майор вооруженных сил РФ Вячеслав Гладких. Офицер занимал должность заместителя командующего 36-й общевойсковой армией в Забайкальском крае.

«В Сирии погиб генерал-майор Вячеслав Гладких», — пишет РБК со ссылкой на telegram-канал «Военкоры Русской весны». Сообщается также, что взрыв произошел около нефтяного поля Ат-Тайм, южнее города Дайр-эз-Заур на северо-востоке Сирии. Получить оперативный комментарий Минобороны URA.RU не удалось.

Помимо генерала, жертвой взрыва стал командующий национальной обороной Дейр-Эз-Зора Аль-Меядин Мухаммад Тайсар Аз-Захир и четверо его подчиненных, добавили в агентстве. Еще трое человек получили различные ранения.

Ранее стало известно, что в Сирии в результате взрыва бомбы погиб российский генерал. Радиоуправляемое устройство сдетонировало в момент проезда рядом с ним автоколонны.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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