В Сирии на бомбе подорвался российский генерал

Устройство сдетонировало при прохождении автоколонны
В Сирии погиб генерал-майор вооруженных сил РФ. По предварительной информации, высокопоставленный силовик стал жертвой взорвавшейся бомбы на пути автоколонны.
«Российский генерал погиб после взрыва бомбы», — сообщает РИА «Новости». Взрывное устройство сдетонировало при прохождении мимо него автоколонны.
В результате взрыва ранения получили также трое военнослужащих. Об их состоянии не сообщается.
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