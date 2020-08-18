В Сирии на бомбе подорвался российский генерал

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Антитеррористические учения «Мирная миссия - 2018». Челябинск, армия, пулемет, оружие, вооружение, Сирия, война
Устройство сдетонировало при прохождении автоколонны Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Сирии погиб генерал-майор вооруженных сил РФ. По предварительной информации, высокопоставленный силовик стал жертвой взорвавшейся бомбы на пути автоколонны.

«Российский генерал погиб после взрыва бомбы», — сообщает РИА «Новости». Взрывное устройство сдетонировало при прохождении мимо него автоколонны.

В результате взрыва ранения получили также трое военнослужащих. Об их состоянии не сообщается.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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