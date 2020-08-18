Жителям 100-летнего дома в Кургане отказали в капремонте

Жильцы опасаются, что не смогут оплатить ремонт памятника архитектуры (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане жилой дом по улице Куйбышева, 32, построенный в 1918 году, исключен из программы капремонта. Его жильцы ранее платили взносы, но сейчас им сказали ремонтировать здание за свой счет. О проблеме они рассказали на правительственном сайте «Обратись».

«С 2014 по 2019 годы включительно мы платили за капитальный ремонт. С 1 января 2020 года дом сняли с капитального ремонта, так как должно быть не менее пяти квартир, а в нашем — четыре квартиры», — рассказала жительница Кургана Лидия Важенина. Жильцам предложили ремонтировать дом самостоятельно.

Здание признано памятником архитектуры. «Памятникам требуется особый ремонт. А в нашем доме все пенсионеры. Нам не под силу самим это сделать», — написала Важенина. Получить дополнительные комментарии заявительницы URA.RU не удалось — она не ответила на звонок.

В региональном фонде капремонта заявили, что по закону Курганской области в программу капитального ремонта действительно не включаются дома, если в них менее пяти квартир. «Ранее уплаченные взносы возвращаются на основании заявления собственников помещений», — добавили в ведомстве.

На сайте «Культурное наследие города Кургана» указано, что этот дом построил купец Петр Бакинов, чтобы сдавать квартиры внаем. В 1923 году здание муниципализировали и отдали под квартиры рабочим и служащим.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области не хватает подрядчиков, которые могут ремонтировать памятники архитектуры — этим могут заниматься только организации со спецлицензией. Капремонт в таких домах обходится дороже, чем в обычных.