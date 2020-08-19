Нынешних сотрудников телекомпании не пустили на работу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Протесты в Белоруссии

Российские журналисты прибыли в Белоруссию для работы на местном госканале. Об этом сообщила режиссер телеканала «Беларусь 3» Алена Мартиновская.

«Прилетели два самолета сотрудников из России, которые выполняют наши функции за очень большую сумму», — заявила Мартиновская, отвечая на вопрос «Известий». Она подчеркнула, что в республике не хватает денег на средства индивидуальной защиты для медиков, а на новых сотрудников новостей есть. Телевизионный режиссер отметила, что сегодня ее вместе с коллегами не пустили на работу. На посту при входе в здание объяснили это тем, что они вошли в какие-то списки.

Телеканал «Беларусь 3» входит в структуру Национальной государственной телерадиокомпании Республики Беларусь («Белтелерадиокомпании»). Ее сотрудники несколько дней назад объявили о забастовке с требованием отменить цензуру, освободить политзаключенных, прекратить насилие в отношении протестующих и организовать новые выборы президента. В случае отказа они обещали, что начнут показывать честные новости.

Глава республики Александр Лукашенко заявил, что выборы в Белоруссии уже состоялись и 80% фальсификаций подписей быть не может, передает агентство Nation News. Белорусская оппозиция объявила общенациональную забастовку 13 августа. На улицы вышли рабочие крупнейших заводов. Члены правительства разослали на госпредприятия письма с призывом вводить санкции против бастующих сотрудников.

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