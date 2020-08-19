Медучреждения ЯНАО признали нуждающимися в капремонте

В списке на реконструкцию за счет бюджета ЯНАО — пять медицинских объектов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сразу пять зданий медицинского назначения будет отремонтировано и реконструировано в ЯНАО за счет бюджета. Соответствующий документ за подписью губернатора Дмитрия Артюхова был опубликован на сайте окружного правительства.

«Дополнить перечень объектов капитального строительства, в целях архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта которых применяются особенности осуществления закупок и исполнения контрактов», — сообщается в постановлении правительства ЯНАО. В списке указано семь объектов, пять из которых находятся в распоряжении окружного департамента здравоохранения.

Реконструкцию и капитальный ремонт власти планируют провести в медучреждениях Лабытнанги, Надымского и Ямальского районов, а также Нового Уренгоя. В перечень попали больничные комплексы, корпуса, здания поликлиник и участковых больниц.

В частности, в перечень внесены такие объекты, как здания главного корпуса и родильного отделения горбольницы в Лабытнанги, больничного комплекса в Аксарке Ямальского района и участковой больницы в Коротчаево (Новый Уренгой). Также в планах ремонт и реконструкция поликлиники в поселках Ягельный и Правохеттинский Надымского района.

Когда конкретно будут проводиться конкурсные процедуры по выбору исполнителей работ и сколько денег будет выделено на проведение капремонта медучреждений, оперативно выяснить не удалось. В департаменте здравоохранения ЯНАО в настоящее время готовят комментарий.