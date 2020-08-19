Российский боксер вспылил из-за прогноза букмекеров на его бой

Боксерский турнир пройдет в Казани 22 августа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Российский боксер-тяжеловес Руслан Файфер раскритиковал букмекеров из-за прогнозов на его бой с соотечественником Алексеем Папиным. Поединок состоится 22 августа в Казани на шоу «Столото. Вечер бокса WBC», Папин считается фаворитом.

«Тот, кто ставит такие коэффициенты, не разбирается в боксе. Я боксер более высокого класса, чем мой соперник. Основное мое преимущество в техническом мастерстве — я более обучен и более разнообразен как боксер. В общем, в преддверии этой встречи меня ничего не смущает», — заявил Файфер.

Спортсмен рассчитывает, что после победы в Казани получит бой за пояс по линии WBC с Илунгой Макабу из Конго. В противном случае Файфер готов встретиться с россиянином Дмитрием Кудряшовым: «Дмитрий является раскрученным боксером, его в России знают. Но приоритет у меня будет в сторону чемпионских боев». К слову, Макабу и Кудряшов встречались в Екатеринбурге в 2019 году, тогда россиянин проиграл нокаутом в пятом раунде.

Шоу «Столото. Вечер бокса WBC» изначально планировалось провести 15 августа в Сочи, но в последний момент оно было перенесено в Казань из-за неблагоприятной ситуации с распространением коронавируса в Краснодарском крае. Кроме Файфера и Папина, на ринг выйдут Сергей Кожухарь (Россия) и Батал Чежия (Абхазия), Рустам Толуганов (Узбекистан) и Сергей Екимов (Россия), Арслан Яплыев (Россия) и Павел Дорошилов (Россия), Харитон Агрба (Россия) и Сослан Тедеев (Россия).

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