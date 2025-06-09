На американской военной базе в Японии произошел взрыв

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В Окинаве на американской авиабазе произошел взрыв
В Окинаве на американской авиабазе произошел взрыв Фото:
В Окинаве на американской авиабазе Кадена произошел взрыв. В результате происшествия есть пострадавшие . Об этом сообщает японский телеканал NHK. Как уточняет местное издание, взрыв произошел в месте временного хранения неразорвавшихся боеприпасов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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