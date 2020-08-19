19 августа 2020

ЦБ намерен сократить сроки разблокировки счетов

© Служба новостей «URA.RU»
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Здание Центробанка России на Неглинной улице д. 12. Москва, центробанк, российский флаг, флаг россии, банк россии, центральный банк россии, триколор
Сейчас эту процедуру проводят за 30 дней Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Центробанк рассматривает вопрос сокращения сроков разблокировки счетов. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе регулятора.

«Банк России планирует сократить максимальные сроки реабилитации клиентов, попавших в так называемый черный список», — пишут «Известия». Сейчас эту процедуру проводят за 30 дней, в случае принятия поправок, сроки сократятся в два раза, до 15 рабочих дней.

Механизм «обеления», как отметили в ЦБ, иногда может затягиваться, вместе с этим блокируется финансовая активность клиента. Там уточнили, что с момента запуска опции по реабилитации банки аннулировали свыше 53 тысяч отказов, а из блэклиста были исключены более 24 тысяч клиентов.

Ранее сообщалось, что Банк России скорректирует признаки сомнительных операций, из-за которых действия клиентов могут показаться подозрительными. Как рассказал представитель ЦБ, список критериев не обновлялся на протяжении последних восьми лет.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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