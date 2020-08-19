ЦБ намерен сократить сроки разблокировки счетов

Центробанк рассматривает вопрос сокращения сроков разблокировки счетов. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе регулятора.
«Банк России планирует сократить максимальные сроки реабилитации клиентов, попавших в так называемый черный список», — пишут «Известия». Сейчас эту процедуру проводят за 30 дней, в случае принятия поправок, сроки сократятся в два раза, до 15 рабочих дней.
Механизм «обеления», как отметили в ЦБ, иногда может затягиваться, вместе с этим блокируется финансовая активность клиента. Там уточнили, что с момента запуска опции по реабилитации банки аннулировали свыше 53 тысяч отказов, а из блэклиста были исключены более 24 тысяч клиентов.
Ранее сообщалось, что Банк России скорректирует признаки сомнительных операций, из-за которых действия клиентов могут показаться подозрительными. Как рассказал представитель ЦБ, список критериев не обновлялся на протяжении последних восьми лет.
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