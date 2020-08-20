Депутат Мосгордумы из «Умного списка» оказался обнальщиком

Депутат-коммунист обналичил около двух миллионов рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Следственный комитет Москвы завел уголовное дело о мошенничестве на депутата столичной гордумы от КПРФ Олега Шереметьева. Речь идет о схеме по обналичиванию денег.

По версии следствия, с ноября 2019 по февраль 2020 года Шереметьев ежемесячно премировал свою помощницу на суммы от 350 до 600 тысяч рублей. В документах он указывал ложные сведения о выполнении помощницей заданий особой важности и сложности, а деньги присваивал, считают силовики. Ущерб бюджету Москвы составил около двух миллионов рублей, сообщили в пресс-службе столичного СК.

«Депутат заставлял ее [помощницу] снимать деньги с карты прямо в здании Мосгордумы, при этом сумма первого транша превысила 890 тысяч рублей. Эта схема обналичивания успешно работала у Шереметьева почти год», — передает telegram-канал « Подслушано в Мосгордуме ».

Официальный доход депутата-коммуниста в 2019 году указан в размере около 238 тысяч рублей. Но, как утверждают источники, помощница по «серой» схеме передала Шереметьеву около 1,5 млн рублей. Эти деньги предназначались, якобы, внештатным помощникам депутата, которых нельзя было трудоустроить. Но как отмечает telegram-канал « Злая проверочная », Шереметьев мог официально нанять до четырех помощников и платить им зарплаты. «На сколько конкретно разбогател депутат покажет следствие, но максимальная сумма — 5 миллионов рублей. Именно столько денег было выделено из бюджета Москвы на оплату помощников каждого депутата МГД за 10 месяцев их работы», — уточняет канал « Подслушано в Мосгордуме ».

Во время предвыбороной кампании в Мосгордуму в 2019 году за кандидатуру Шереметьева агитировал блогер Алексей Навальный. В своем сервисе «Умное голосование» он указал, как и где нужно голосовать за Шереметьева.

Сам депутат практически регулярно комментирует темы, поднимаемые Навальным, касающиеся «московского дела» и Мосгоризбиркома. Инсайдеры называют Шереметьева «банальным продуктом „Умного голосования“» блогера-оппозиционера и практически не связывают его с «родной» фракцией КПРФ. Получить комментарий представителей партии журналисту URA.RU на момент публикации не удалось.

Следствие вменяет ущерб до 2 млн рублей, но инсайдеры называют сумму до 5 млн рублей telegram-канал «Подслушано в Мосгордуме»

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