На пост директора ЮКИОРа претендует 15 человек Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Представители спортивной элиты ХМАО считают, что выборы нового директора «Югорского колледжа-интерната олимпийского резерва» проходят необъективно. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«С кандидатами на включение в кадровый резерв на пост руководителя учреждения собеседования проходят абсолютно по-разному. Кого-то гоняют по полной, к кому-то минимум вопросов. В процедуре, например, участвовал заслуженный мастер спорта по биатлону Дмитрия Ярошенко. Он в результате вообще не был включен в итоговый список. Хотя находится в резерве правительства ХМАО на должность директора департамента спорта и главы центра спортивной подготовки», — недоумевает инсайдер.

В окружном департаменте физической культуры и спорта заявили, что новый директор учреждения будет назначен решением правительства ХМАО. На данный момент на эту должность претендует 15 человек, которые находятся в кадровом резерве. «Комиссией по итогам выступлений и ответов на обязательные и дополнительные вопросы был определен уровень готовности кандидатов к занятию управленческих должностей. Далее коллегиально были приняты решения о включении кандидатов в кадровый резерв», — прокомментировали в депспорта.

Ранее URA.RU сообщало, что прежний директор «Югорского колледжа-интерната олимпийского резерва» Владимир Малышкин покинул пост весной. К нему появились вопросы у прокуратуры после того, как стало известно о том, что в подчинении Малышкина работает его жена.