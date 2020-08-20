Стрелков предрек Лукашенко судьбу Милошевича и Чаушеску

Действующего главу Беларуси Александра Лукашенко ждет судьба экс-президента Сербии Слободана Милошевича или лидера Румынии Николае Чаушеску, то есть смерть в тюрьме или казнь. Об этом заявил экс-министр обороны самопровозглашенной ДНР Игорь Стрелков.
«Перед Лукашенко осталось три пути. Одним из них является вариант Януковича, бегство. Но Лукашенко вряд ли убежит. Так что два варианта — Милошевич или Чаушеску», — заявил Стрелков «Национальной службе новостей».
Лукашенко будет пытаться решить свои проблемы с помощью громких обещаний, которые не собирается выполнять, спрогнозировал Стрелков. Глава Беларуси будет идти на мнимые уступки протестующим, при этом стараясь их запугать, считает он. Однако степень недовольства людей Лукашенко настолько велика, что это ему не поможет, заключил Стрелков.
Бывший президент Югославии и Сербии Милошевич обвинлся в военных преступлениях и умер в тюрьме в Гааге. Экс-президент Румынии Чаушеску был расстрелян за геноцид собственного народа.
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