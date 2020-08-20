20 августа 2020

Адвокат: машиной Ефремова управлял «известный человек»

© Служба новостей «URA.RU»
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Михаил Ефремов, ефремов михаил
Адвокат Ефремова пообещал раскрыть подробности позже Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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ДТП с участием актера Михаила Ефремова

За рулем автомобиля артиста Михаила Ефремова в момент смертельной аварии в центре Москвы сидел «известный человек». Об этом журналистам после заседания в Пресненском суде заявил защитник артиста Михаил Ефремов.

«За рулем сидел известный человек», — сказал Пашаев. При этом юрист отказался назвать имя и фамилию этого человека. Пашаев заявил, что раскроет их позже.

Ранее Пашаев попросил исключить из доказательств протокол осмотра видеозаписей и диск, признанный вещдоком. Ролик содержит записи первых минут после аварии, его сняли на телефон очевидцы. По мнению адвоката, видеозаписи получены с нарушением протокола и должны быть признаны недопустимыми. Он также просил исключить данные биологической экспертизы.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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