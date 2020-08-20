Адвокат: машиной Ефремова управлял «известный человек»

За рулем автомобиля артиста Михаила Ефремова в момент смертельной аварии в центре Москвы сидел «известный человек». Об этом журналистам после заседания в Пресненском суде заявил защитник артиста Михаил Ефремов.
«За рулем сидел известный человек», — сказал Пашаев. При этом юрист отказался назвать имя и фамилию этого человека. Пашаев заявил, что раскроет их позже.
Ранее Пашаев попросил исключить из доказательств протокол осмотра видеозаписей и диск, признанный вещдоком. Ролик содержит записи первых минут после аварии, его сняли на телефон очевидцы. По мнению адвоката, видеозаписи получены с нарушением протокола и должны быть признаны недопустимыми. Он также просил исключить данные биологической экспертизы.
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