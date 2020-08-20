20 августа 2020
19 августа 2020

Что разрешено и что запрещено в Пермском крае во время пандемии. Новый список

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Перми. г. Пермь, отдых, пляж, пермь
В конце августа в Перми сняли запрет на посещение пляжей Фото: Сергей Шадрин © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Пермском крае сняли практически все коронавирусные ограничения, которые были введены еще в конце марта 2020 года. Если в предыдущих редакциях указа губернатора Пермского края накладывался запрет на все и устанавливались исключения, то обновленный документ, наоборот, разрешает почти все и определяет исключения. URA.RU публикует полный перечень того, что запрещено и что разрешено в регионе в период пандемии.

В Пермском крае разрешены:

  • Массовые мероприятия на улицах, организованные (согласованные) органами госвласти, где может находиться до 400 человек и на каждого из них должно приходиться не менее 4 квадратных метров площади;
  • Массовые мероприятия в помещениях, проводимые (согласованные) органами госвласти, где может находиться до 200 человек и на каждого из них должно приходиться не менее 4 квадратных метров площади;
  • Официальные спортивные мероприятия с количеством зрителей до 20% от общей вместительности спортивного объекта;
  • Мероприятия, проводимые в период подготовки выборов и референдумов;
  • Мероприятия по организованному активному и экологическому туризму;
  • Одиночные пикеты без использования быстровозводимой сборно-разборной конструкции;
  • Деловые, культурные, досуговые и иные мероприятия с численностью участников до 10 человек.

В Пермском крае запрещено:

  • Проведение массовых мероприятий, которые не указаны в обновленном указе губернатора от 20 августа 2020 года;
  • Работать ночным клубам;
  • Работать детским игровым комнатам и детским развлекательным центрам;
  • Работать иным развлекательным и досуговым заведениям;
  • Работать фуд-кортам в ТЦ и ТРЦ, исключение — продажа еды на вынос;
  • Работать организациям, осуществляющим образовательную деятельность (до 1 сентября);
  • Работать концертным залам, театрам и кинотеатрам (до 1 сентября);
  • Проводить развлекательные мероприятия в парках с использованием аттракционов не на открытом воздухе или в закрытых кабинках;
  • Проводить в кафе и ресторанах свадьбы, банкеты и юбилеи.

В Пермском крае могут работать:

Все организации и предприятия за исключением тех, чья деятельность прописана в обновленном указе губернатора (выше в этом тексте список запретов). При этом ко всем организациям предъявляются следующие требования:

  • При проведении концертов, спортивных, культурных и иных мероприятий все зрители должны находиться в масках;
  • В музеях, зоопарках и аналогичных учреждениях организованные группы должны быть численностью до 10 человек;
  • В работающих организациях на каждого сотрудника должно приходиться не менее 4 квадратных метров площади;
  • В организациях общественного питания столы должны быть расставлены на расстоянии полутора метров друг от друга;
  • Работники работающих организаций должны находиться в средствах индивидуальной защиты;
  • Руководители работающих организаций должны обеспечить использование дезинфицирующих средств сотрудниками и регулярно проводить дезинфекцию помещений.

Кроме того, все граждане обязаны соблюдать социальную дистанцию. Использовать маски с перчатками люди обязаны при посещении организаций, где невозможно соблюдать социальную дистанцию. Рекомендуется людям с хроническими заболеваниями и старше 65 лет перейти в режим самоизоляции до 6 сентября.

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© Служба новостей «URA.RU»
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