В конце августа в Перми сняли запрет на посещение пляжей Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Пермском крае сняли практически все коронавирусные ограничения, которые были введены еще в конце марта 2020 года. Если в предыдущих редакциях указа губернатора Пермского края накладывался запрет на все и устанавливались исключения, то обновленный документ, наоборот, разрешает почти все и определяет исключения. URA.RU публикует полный перечень того, что запрещено и что разрешено в регионе в период пандемии.

В Пермском крае разрешены:

Массовые мероприятия на улицах, организованные (согласованные) органами госвласти, где может находиться до 400 человек и на каждого из них должно приходиться не менее 4 квадратных метров площади;

Массовые мероприятия в помещениях, проводимые (согласованные) органами госвласти, где может находиться до 200 человек и на каждого из них должно приходиться не менее 4 квадратных метров площади;

Официальные спортивные мероприятия с количеством зрителей до 20% от общей вместительности спортивного объекта;

Мероприятия, проводимые в период подготовки выборов и референдумов;

Мероприятия по организованному активному и экологическому туризму;

Одиночные пикеты без использования быстровозводимой сборно-разборной конструкции;

Деловые, культурные, досуговые и иные мероприятия с численностью участников до 10 человек.

В Пермском крае запрещено:

Проведение массовых мероприятий, которые не указаны в обновленном указе губернатора от 20 августа 2020 года;

Работать ночным клубам;

Работать детским игровым комнатам и детским развлекательным центрам;

Работать иным развлекательным и досуговым заведениям;

Работать фуд-кортам в ТЦ и ТРЦ, исключение — продажа еды на вынос;

Работать организациям, осуществляющим образовательную деятельность (до 1 сентября);

Работать концертным залам, театрам и кинотеатрам (до 1 сентября);

Проводить развлекательные мероприятия в парках с использованием аттракционов не на открытом воздухе или в закрытых кабинках;

Проводить в кафе и ресторанах свадьбы, банкеты и юбилеи.

В Пермском крае могут работать:

Все организации и предприятия за исключением тех, чья деятельность прописана в обновленном указе губернатора (выше в этом тексте список запретов). При этом ко всем организациям предъявляются следующие требования:

При проведении концертов, спортивных, культурных и иных мероприятий все зрители должны находиться в масках;

В музеях, зоопарках и аналогичных учреждениях организованные группы должны быть численностью до 10 человек;

В работающих организациях на каждого сотрудника должно приходиться не менее 4 квадратных метров площади;

В организациях общественного питания столы должны быть расставлены на расстоянии полутора метров друг от друга;

Работники работающих организаций должны находиться в средствах индивидуальной защиты;

Руководители работающих организаций должны обеспечить использование дезинфицирующих средств сотрудниками и регулярно проводить дезинфекцию помещений.

Кроме того, все граждане обязаны соблюдать социальную дистанцию. Использовать маски с перчатками люди обязаны при посещении организаций, где невозможно соблюдать социальную дистанцию. Рекомендуется людям с хроническими заболеваниями и старше 65 лет перейти в режим самоизоляции до 6 сентября.