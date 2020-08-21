Стало известно, когда Навального отправят в Германию

Вылет самолета, которым блогера Алексея Навального транспортируют в Германию намечен на ранее утро, 22 августа. Об этом сообщила его его пресс-секретарь Кира Ярмыш в своем Twitter.
«Вылет Алексея состоится не раньше, чем через 7 часов», — написала Ярмыш. Эту информацию РИА «Новости» подтвердили в справочной службе аэропорта Омска, сообщив, что вылет самолета Bombardier Challenger 604, который был направлен за Навальным из Германии, запланирован на утро 22 августа.
Специалист национального центра имени Пирогова Борис Теплых сообщил, что пациента готовят к транспортировке, также специалисты готовят реанимобиль. «Это задача многокомпонентная, которую мы сейчас будем выполнять», — отметил Теплых. Замглавврача омской больницы скорой помощи № 1 Анатолий Калиниченко уточнил, что Навальному сделали энцефалограмму, которая показала, что его мозг находится в стабильном состоянии. «Сейчас непосредственной угрозы жизни нет», — отметил Калиниченко, уточнив, что решение по транспортировке было принято совместно с немецкими медиками.
Ранее супруга Юлия Навальная обращалась к президенту России Владимиру Путину с требованием разрешить перевозку ее мужа. Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Москвы в Томск. Самолет экстренно сел в Омске, Навального доставили в БСМП №1. Он впал в кому, его подключили к аппарату ИВЛ. Соратники Навального заявляли, что его отравили, однако врачи уверяли, что не нашли в организме юриста ядов. По мнению омских медиков, причиной состояния Навального стало падение уровня глюкозы во время взлета самолета.
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