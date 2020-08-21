Дочь Ефремова оценила отказ отца от услуг адвоката Пашаева

Ранее Михаил Ефремов принял решение отказаться от всех своих адвокатов Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

новость из сюжета ДТП с участием актера Михаила Ефремова

Дочь актера Михаила Ефремова, обвиняемого в смертельном ДТП, Анна Мария отреагировала на решение отца отказаться от услуг адвоката Эльмана Пашаева. Свое мнение девушка опубликовала в профиле в Twitter.

«Ну, наконец-то, гспд (Господи — прим. ред.)», — написала дочь актера. В комментариях к посту подписчики Анны Марии поддержали решение ее отца и оценили ее мнение.

Ранее во время судебного заседания Михаил Ефремов заявил, что отказывается от всех своих адвокатов, в том числе от услуг Эльмана Пашаева. По словам актера, адвокаты Генрих Падва и Генри Резник являются его «знакомыми адвокатами», которые будут «посильнее» его прежних защитников. В связи с этим решением обвиняемого судья отложила заседание на 24 августа, напоминает «Национальная служба новостей». Пашаев в свою очередь заявил, что своим профессионализмом «раздражает судью». Эксперты предполагают, что отказ Ефремова от услуг адвоката Эльмана Пашаева спустя несколько месяцев расследования дела может обернуться для артиста негативными последствиями, пишет агентство Nation News.

Михаил Ефремов попал в ДТП в июне в центре Москвы: актер выехал на встречную полосу и столкнулся с другой машиной. Ее водитель Сергей Захаров позднее скончался в больнице. Тогда в крови артиста были найдены следы алкоголя и наркотиков. До 2021 года артиста поместили под домашний арест. За совершенное преступление Ефремову грозит 12 лет лишения свободы, однако пока актер не признал свою вину в ДТП.

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