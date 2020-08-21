Ефремов отказался от услуг адвоката Пашаева

Михаил Ефремов пока не назвал имя нового адвоката Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

новость из сюжета ДТП с участием актера Михаила Ефремова

Актер Михаил Ефремов отказался от всех своих адвокатов, в том числе от услуг Эльмана Пашаева. Об этом он заявил во время судебного заседания.

«Ефремов отказался в суде от всех адвокатов», — пишет telegram-канал «Раньше всех. Ну почти.». Кого он хочет видеть в качестве своего защитника, пока неизвестно. Как сообщает telegram-канал «ВестиFM+», Ефремов сказал, что наймет адвокатов посильнее.

Михаил Ефремов попал в ДТП в июне в центре Москвы: актер выехал на встречную полосу и столкнулся с другой машиной. Ее водитель Сергей Захаров позднее скончался в больнице. Тогда в крови артиста были найдены следы алкоголя и наркотиков. До 2021 года артиста поместили под домашний арест, напоминает РАПСИ . За совершенное преступление Ефремову грозит 12 лет лишения свободы, однако пока актер не признал свою вину в ДТП.

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