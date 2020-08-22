В Германии рассказали о состоянии Навального после перелета

После перелета в Германию состояние блогера Алексея Навального осталось стабильным. Сейчас решается вопрос о его дальнейшем лечении.
«Навальный хорошо перенес полет, состояние не ухудшилось, сейчас врачи работают над определением дальнейших действий», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на представителей фонда, занимавшихся его перевозкой. Отмечается, что врачи омской больницы в которой находился блогер готовы предоставить врачам в Берлине всю информацию для его лечения.
Навальный был госпитализирован в Омске 20 августа после того, как ему стало плохо в самолете, летевшем из Москвы в Томск. Изначально врачи рассматривали версию с отравлением, однако затем изменили диагноз. Главный врач омской больницы, где находился блогер, Александр Мураховский считает, что Навальный мог впасть в кому из-за нарушения обмена веществ, передает телеканал 360. У него мог резко упасть уровень сахара в крови.
Было принято решение перевезти блогера в больницу в Германии. Самолет с блогером Алексеем Навальным приземлился в аэропорту Берлина.
Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.