В Германии рассказали о состоянии Навального после перелета

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Подача документов во ВЦИК Алексеем Навальным. Москва, навальный алексей
Омские врачи передадут своим немецким коллегам информацию для лечения Алексея Навального Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Алексей Навальный впал в кому после отравления

После перелета в Германию состояние блогера Алексея Навального осталось стабильным. Сейчас решается вопрос о его дальнейшем лечении.

«Навальный хорошо перенес полет, состояние не ухудшилось, сейчас врачи работают над определением дальнейших действий», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на представителей фонда, занимавшихся его перевозкой. Отмечается, что врачи омской больницы в которой находился блогер готовы предоставить врачам в Берлине всю информацию для его лечения.

Навальный был госпитализирован в Омске 20 августа после того, как ему стало плохо в самолете, летевшем из Москвы в Томск. Изначально врачи рассматривали версию с отравлением, однако затем изменили диагноз. Главный врач омской больницы, где находился блогер, Александр Мураховский считает, что Навальный мог впасть в кому из-за нарушения обмена веществ, передает телеканал 360. У него мог резко упасть уровень сахара в крови.

Было принято решение перевезти блогера в больницу в Германии. Самолет с блогером Алексеем Навальным приземлился в аэропорту Берлина.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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