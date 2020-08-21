Навального доставили в Берлин

Самолет с блогером приземлился в аэропорту «Берлин-Шенефельд» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Алексей Навальный впал в кому после отравления

Самолет с блогером Алексеем Навальным приземлился в аэропорту Берлина «Берлин-Шенефельд». Информация об этом подтверждается сервисом мониторинга FlightRadar.

«Самолет с Алексеем только что сел в Берлине», — сообщила в своем twitter пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш. Ранее она поблагодарила всех за оказанную поддержку и подчеркнула, что борьба за жизнь и здоровье Алексея Навального только начинается.

Блогер Алексей Навальный был госпитализирован в Омске 20 августа после того, как ему стало плохо в самолете, летевшем из Москвы в Томск. В дальнейшем блогер впал в кому. Изначально лечащие врачи Навального рассматривали версию с отравлением, однако затем изменили диагноз на нарушение обмена веществ. После этого жена блогера Юлия Навальная приняла решение о его транспортировке в Германию.

Скриншот с сервиса FligtRadar

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