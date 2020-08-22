Врач из Москвы объяснил, как проходило лечение Навального в Омске

Для лечения Навального в Омск приезжали столичные врачи Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Алексей Навальный впал в кому после отравления

К лечению блогера Алексея Навального привлекали специалистов из Москвы. Об этом написал в Facebook заведующий отделением анестезиологии-реанимации №1 НМХЦ им. Н.И. Пирогова Борис Теплых, прилетевший из Москвы в Омск для лечения блогера.

«Это были сумасшедшие 36 часов без сна», — рассказал Теплых. По его словам, он вылетел в Омск вместе с реаниматологом и нейрофизиологом. Еще до их приезда в город, состояние Навального начало дестабилизироваться и пришлось в дистанционном формате обсуждать с омскими врачами экстренные меры по спасению блогера. Теплых отметил, что перевезти его в Германию можно было раньше, но пилоты самолета решили отдохнуть перед перелетом.

Врач подчеркнул, что родственники Навального вели себя со специалистами прилично, в то время как окружение блогера начало разыгрывать «информационную вакханалию, не разделяя врачей и администраторов». Теплых объяснил, что достаточно сложно определить причину комы неясного генеза, как у Навального.

Навальный был госпитализирован в Омске 20 августа после того, как ему стало плохо в самолете. Затем было принято решение перевезти блогера в Берлинскую больницу, передает телеканал 360. Его состояние после перелета не ухудшилось.

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