Лукашенко раскрыл, что станет с Беларусью из-за его ухода

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Александр Лукашенко посетил митинг в Гродно Фото: YAUHEN YERCHAK, EPA
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Протесты в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что без него республику бы поломали и покрошили. Об этом он заявил на митинге в городе Гродно.

«Белоруссию бы поломали, покрошили и выплюнули», — цитирует Лукашенко РИА «Новости». По словам главы государства, такая участь ждала бы страну в случае его ухода с поста президента.

В белорусском городе Гродно проходит митинг в поддержку действующего президента республики Александра Лукашенко, передает RT. На нем выступили военные и ветераны. «Беларусь не отдадим! Молодец! Я, мы, батька!» — скандируют люди на мероприятии.

Президент республики считает, что внешние силы пытаются провести в Белоруссии «цветную революцию», передает агентство Nation News. Он заявил о необходимости защитить территориальную целостность страны.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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