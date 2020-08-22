Лукашенко раскрыл, что станет с Беларусью из-за его ухода

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что без него республику бы поломали и покрошили. Об этом он заявил на митинге в городе Гродно.
«Белоруссию бы поломали, покрошили и выплюнули», — цитирует Лукашенко РИА «Новости». По словам главы государства, такая участь ждала бы страну в случае его ухода с поста президента.
В белорусском городе Гродно проходит митинг в поддержку действующего президента республики Александра Лукашенко, передает RT. На нем выступили военные и ветераны. «Беларусь не отдадим! Молодец! Я, мы, батька!» — скандируют люди на мероприятии.
Президент республики считает, что внешние силы пытаются провести в Белоруссии «цветную революцию», передает агентство Nation News. Он заявил о необходимости защитить территориальную целостность страны.
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