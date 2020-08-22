За жизнь Алексея Навального переживает украинский политик Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Алексей Навальный впал в кому после отравления

В немецкой клинике «Шарите», где в данный момент проходит лечение блогер Алексей Навальный, фальсифицируют диагнозы, заявил бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царев. По словам политика, там, в частности, был поставлен ложный диагнох экс-президенту Украины Виктору Ющенко.

«Врачи клиники „Шарите“ под руководством сотрудников ЦРУ фальсифицировали диагноз Ющенко», -заявил Царев агентству «Красная Весна». Он напомнил, что согласно выписке клиники, Ющенко был отравлен диоксидином, однако этот яд не выводится из организма. Но пройти обследование на родине политик наотрез отказался.

«Навального собираются лечить в „Шарите“. Исходя из прошлого опыта, у меня большое сомнение в объективности немецких врачей», — заявил украинский политик. Он считает, что историю с Навальным будут использовать во вред РФ. «У меня нет сомнений, что это начало очередной игры против России, в результате которой Россия понесёт очередные большие имиджевые потери… Клиника „Шарите“ выдаст такой диагноз, какой будет сочтён политически необходимым. У меня только одна надежда на то, что Алексей сейчас им нужнее живой, чем мёртвый. В противном случае, я был бы не уверен, что он переживет „лечение“», — отметил Царев.

Ранее стало известно, что у немецкой клиники выставили полицейские посты, чтобы охранять Навального. Он был доставлен в клинику Германии 22 августа. Блогеру стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Оппозиционера доставили в отделение токсикореанимации, он впал в кому. Сторонники заявили, что Навального пытались отравить, однако в его анализах не было обнаружено яда.

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