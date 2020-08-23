Певец Юрий Лоза отреагировал на предложение артистки Натальи Штурм сделать кулоны из праха Валентины певицы Легкоступовой. Артист напомнил, что покойная была православным человеком.
Ранее певица Наталья Штурм предложила изготовить несколько кулонов из праха Валентины Легкоступовой. По ее мнению, так родственникам будет легче пережить утрату.
«Валя была православным человеком. Существуют определенные традиции. По ним и следует хоронить», — приводит цитату Лозы «Пятый канал». Он добавил, что считает такое предложение странным.
Представители СМИ также обратились за комментарием к продюсеру Иосифу Пригожину. Однако услышав про такое предложение, он не смог подобрать слов, чтобы описать свое отношение к нему.
Валентина Легкоступова скончалась 14 августа. До этого ее дочь нашла певицу с пробитой головой, возможно, в состоянии алкогольного опьянения. Рядом находился муж Легступовой Юрий Фирсов. Позднее певицу госпитализировали с отеком мозга. Она впала в кому и скончалась, не приходя в сознание.
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