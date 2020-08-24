В России обнаружили почти пять тысяч новых заражений COVID

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Медицинский клипарт. Магнитогорск, скорая медицинская помощь, фельдшеры, коронавирус, ковид, противочумной костюм
Медики России продолжают воевать с коронавирусом Фото: Илья Московец © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

За последние сутки в России выявлено 4 744 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

«За последние сутки в России выявлено 4 744 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах», — говорится в сообщении оперштаба. Выздоровели за сутки 2 456 человек, скончалось, по официальным данным, 65 инфицированных.

На первом месте по числу заболевших коронавирусом остается Москва (+625), на втором месте — Санкт Петербург (+182), на третьем — Московская область (+148). Среди регионов УрФО по числу больных лидером остается Свердловская область (+127). Новые пациенты также зарегистрированы в ХМАО (+76), в Челябинской области (+59), в Тюменской области (+48), в ЯНАО (+61) и в Пермском крае (+59).

Всего в России выявлено 961 493 заболевших. Погибли 16 448 человек. Выздоровели 773 095 зараженных. За все время пандемии в мире зарегистрировано около 23 с половиной миллионов случаев заражения COVID-19.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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