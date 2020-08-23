23 августа 2020
22 августа 2020
21 августа 2020

В Курганскую область вернется жара

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Городской пляж
Пик жаркой погоды в Кургане придется на выходные Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане на 29 августа потеплеет до +29 градусов. Об этом на своем сайте сообщил синоптик-любитель Илья Винштейн.

По словам Винштейна, пик теплой погоды ожидается с 28 по 30 августа. «В эти дни отклонение температуры от нормы достигнет 6-7 градусов, а столбик термометра будет подниматься до +29 градусов, местами по области до +30 градусов», — объяснил он.

На момент написания новости Курганский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС) не разместил прогноз на данный период времени. По данным сервисов Gismeteo и Яндекс. Погода, на выходных температура воздуха прогреется до +28 градусов.

В июле и в начале августа в Курганской области наблюдалась аномальная жара. Из-за этого в регионе местами возникли засуха и лесные пожары.

Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Курган», Viber-канале «Курган» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...