В Курганскую область вернется жара

В Кургане на 29 августа потеплеет до +29 градусов. Об этом на своем сайте сообщил синоптик-любитель Илья Винштейн.
По словам Винштейна, пик теплой погоды ожидается с 28 по 30 августа. «В эти дни отклонение температуры от нормы достигнет 6-7 градусов, а столбик термометра будет подниматься до +29 градусов, местами по области до +30 градусов», — объяснил он.
На момент написания новости Курганский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС) не разместил прогноз на данный период времени. По данным сервисов Gismeteo и Яндекс. Погода, на выходных температура воздуха прогреется до +28 градусов.
В июле и в начале августа в Курганской области наблюдалась аномальная жара. Из-за этого в регионе местами возникли засуха и лесные пожары.
Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Курган», Viber-канале «