Аномальная жара в Курганской области задержится

Курганцы спасаются от жаркой погоды в водоемах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области до 6 августа ожидается аномально жаркая погода. Об этом сообщили представители Курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

«По 6 августа по области и в Кургане ожидается аномально жаркая погода со среднесуточными температурами воздуха выше нормы на 7° и более», — указано в сообщении. Синоптики добавили, что до 5 августа местами ожидается сильная жара с максимальными температурами до 36 градусов.

Сотрудники Главного управления МЧС Росси по Курганской области рекомендовали в такую погоду носить светлую одежду и головные уборы, не оставлять детей и животных в машинах, соблюдать питьевой режим и купаться только на оборудованных пляжах. Также в отдельных регионах области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. «В условиях действия особого противопожарного режима запрещено: проведение пожароопасных работ, разведение костров и сжигание мусора», — добавили в ведомстве.

С 31 июля в Курганской области наблюдается температура воздуха выше нормы. При этом, климатолог Екатерина Пестрякова рассказала URA.RU, что до конца лета температура в уральских регионах будет «более-менее комфортной».