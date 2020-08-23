ХМАО отдалился от снятия ограничений по коронавирусу

В регионе снижается число заболевших, но «заразность» стала выше Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В ХМАО значительно вырос коэффициент распространения инфекции (Rt) и сейчас он выше единицы — 1,03, что соответствует показателям нулевого этапа карантина. В прошлый раз Rt на таком уровне был 8 июля. Это лишает региональные власти формального повода вводить новые послабления. Статистику опубликовал региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

«За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 76 новых случаев COVID-19 в 11 муниципалитетах. На момент выявления заболевания у 53 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 20 человек зафиксирована пневмония, у 3 человек болезнь протекает бессимптомно», — добавили в оперштабе.

Лидерами анти-рейтинга являются два крупных города ХМАО — Нижневартовск и Сургут. Там больше половины всех новых случаев заражения. Общая статистика по региону выглядит так:

Нижневартовск — 23;

Сургут — 17;

Ханты-Мансийск — 11;

Радужный — 7;

Нефтеюганск — 5;

Мегион — 4;

Сургутский район — 3;

Октябрьский район — 3;

Когалым — 1;

Нягань — 1;

Советский район — 1.

Всего: 76

По данным департамента здравоохранения ХМАО за сутки умер один человек. Общее число погибших от коронавируса за все время эпидемии — 158 человек. На сегодняшний день состояние 42 пациентов тяжелое, 32 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО продлили режим самоизоляции для пожилых, беременных и больных хроническими заболеваниями людей до шестого сентября. При этом ввели и послабления — открыты бани, а частным школам разрешили групповые занятия.