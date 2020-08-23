23 августа 2020
22 августа 2020
21 августа 2020
20 августа 2020

ХМАО отдалился от снятия ограничений по коронавирусу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пост ДПС на трассе. Сургутский район, маска, перчатки, вирус, медики, covid-19, коронавирус, сиз, костюм защитный, костюм чумной
В регионе снижается число заболевших, но «заразность» стала выше Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В ХМАО значительно вырос коэффициент распространения инфекции (Rt) и сейчас он выше единицы — 1,03, что соответствует показателям нулевого этапа карантина. В прошлый раз Rt на таком уровне был 8 июля. Это лишает региональные власти формального повода вводить новые послабления. Статистику опубликовал региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

«За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 76 новых случаев COVID-19 в 11 муниципалитетах. На момент выявления заболевания у 53 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 20 человек зафиксирована пневмония, у 3 человек болезнь протекает бессимптомно», — добавили в оперштабе.

Лидерами анти-рейтинга являются два крупных города ХМАО — Нижневартовск и Сургут. Там больше половины всех новых случаев заражения. Общая статистика по региону выглядит так:

  • Нижневартовск — 23;
  • Сургут — 17;
  • Ханты-Мансийск — 11;
  • Радужный — 7;
  • Нефтеюганск — 5;
  • Мегион — 4;
  • Сургутский район — 3;
  • Октябрьский район — 3;
  • Когалым — 1;
  • Нягань — 1;
  • Советский район — 1.

Всего: 76

По данным департамента здравоохранения ХМАО за сутки умер один человек. Общее число погибших от коронавируса за все время эпидемии — 158 человек. На сегодняшний день состояние 42 пациентов тяжелое, 32 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО продлили режим самоизоляции для пожилых, беременных и больных хроническими заболеваниями людей до шестого сентября. При этом ввели и послабления — открыты бани, а частным школам разрешили групповые занятия.

Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Югра», Viber-канале «Югра» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...