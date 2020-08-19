Власти ХМАО изменили требования к работе бизнеса в пандемию

В ХМАО открылись бани и полностью восстановлена работа частных образовательных организаций — им разрешили групповые занятия. Это следует из документа, подписанного главой региона Натальей Комаровой. Постановление опубликовано на едином официальном сайте госорганов ХМАО.
«Возобновить работу бань общего пользования и организаций дополнительного образования в соответствии с методическими рекомендациями, разработанными [Роспотребнадзором РФ», — написано в документе.
При этом частным образовательным организациям требуется также соблюдать защитный протокол, разработанный при поддержке бизнесменов. А именно: обеспечить соблюдение социальной дистанции между учащимися, проводить санитарную обработку всех поверхностей, регулярное проветривание и обработку рук, а также индивидуальных шкафчиков для хранения вещей обучающихся.
Этот же документ продлил режим самоизоляции для людей старше 65 лет, больных хроническими заболеваниям и и беременных. Ограничения действуют до шестого сентября. Кроме того, теперь для всех въезжающих в регион стало обязательным наличие электронного уведомления, сформированного в системе «Цифровое уведомление».
Ранее URA.RU писало, что владельцы частных образовательных организаций считают, что снятые сегодня ограничения могли привести к банкротству сотен предприятий, а работы лишились бы тысячи югорчан. Чтобы не допустить этого, бизнесмены были готовы к акциям протеста.
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