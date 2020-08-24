Все сотрудники на данный момент находятся на рабочих местах и не планируют забастовку Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Госкорпорация «Ростех» выделила 300 млн рублей Мариинскому прииску (Свердловская область) после слухов о планируемой забастовке рабочих. Об этом URA.RU рассказал ио гендиректора предприятия Сергей Бабушкин. За время пандемии перед шахтерами накопились долги по зарплате.

«Я с сотрудниками сегодня встречался в 7:00. Обсуждали вопросы финансирования, которые действительно сложные у нас. Задолженность была перед всеми сотрудниками предприятия из-за кассового разрыва связанного с пандемией. Продажи были резко сокращены. На сегодня на счета предприятия поступили деньги от госкорпорации „Ростех“. Она нас поддерживает. Долги перед всеми работниками в ближайшие часы будут погашены», — уточнил он.

В беседе с корреспондентом URA.RU сотрудник предприятия подтвердил информацию о погашении задолженности. Он уточнил, что все сотрудники на данный момент находятся на рабочих местах и не планируют забастовку. Этот вариант рассматривался в качестве крайней меры.

В пресс-службе «Ростеха» сообщили, что в качестве меры дополнительной поддержки Мариинский прииск получит беспроцентный займ в 300 млн рублей. «Выделенные средства пойдут на реализацию антикризисной программы по стабилизации деятельности предприятия. В приоритетном порядке будут погашены все социальные обязательства перед работниками завода. Вся задолженность по зарплате будет погашена 23 августа 2020 года», — уточнили там.

Мариинский прииск — одно из трех месторождений изумрудов в мире и единственное в России. Ежегодно предприятие перерабатывает 94 тысячи тонн руды и добывает 150 кг изумрудов, два килограмма александритов, более пяти тонн бериллов.