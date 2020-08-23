Глава района ЯНАО заработал меньше, чем его заместитель

Доходы Василия Паршакова уменьшились по сравнению с 2018 годом Фото: Василий Паршаков, Instagram

новость из сюжета Декларационная кампания

Глава администрации Тазовского района ЯНАО Василий Паршаков в 2019 году заработал 12,3 млн рублей, следует из опубликованной на сайте района информации о доходах муниципальных чиновников. Это на 3,5 млн рублей меньше, чем официальный заработок первого заместителя главы по внутренней политике Сергея Лисовского.

Доходы Лисовского с 1 января по 31 декабря 2019 года превысили 15,8 млн рублей, говорится в опубликованных справках. В собственности первого зама имеется автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, а у супруги чиновника — Toyota Auris.

Лисовский заработал больше, чем другие руководители района. Так, первый замглавы Семен Свидлов задекларировал годовой доход в размере 7,7 млн рублей, а также автомобили Toyota Land Cruiser 100 и Volkswagen Touareg.

При этом глава района также задекларировал две машины — Toyota (модель не указана) и ВАЗ (модель не указана). У Паршакова в собственности есть квартира площадью 42,5 кв. м, а в пользовании — еще одна, площадью 119 кв. м, официально принадлежащая его ребенку. Также в пользовании главы два жилых дома на 332 кв. м и на 179,6 кв. м и участок 130 кв. м.

В сравнении с 2018 годом доходы Паршакова упали почти на 1,5 млн рублей. Годом ранее официальный заработок чиновника превышал 13,8 млн рублей.

Паршаков возглавил Тазовскую администрацию, победив на выборах в сентябре 2018 года. После официального назначения на пост он переформировал команду, в том числе — назначив Лисовского своим заместителем.