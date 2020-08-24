Оппозиция потребовала проверить Лукашенко из-за оружия у его сына

Координационный совет оппозиции Белоруссии потребовал правоохранителей проверить, законно ли было передавать боевое оружие сыну Александра Лукашенко Николаю. Об этом рассказала член совета Мария Колесникова.
«Хотелось бы обратить внимание на то, что факт передачи оружия несовершеннолетнему требует проверки и реакции компетентных органов», — цитирует РБК Колесникову. По ее словам, правоохранительные органы должны проверить видео, на котором Николай держит в руках автомат.
Также Мария Колесникова осудила Александр Лукашенко за то, что он «бряцает оружием», передает телеканал 360 в своем телеграме. По ее словам, глава государства не должен ограждаться от народа с помощью оружия и охраны.
Митинг у Дворца независимости в Минске прошел 23 августа. Протестующие двинулись к зданию, но их остановил ОМОН, передает «Ридус». После этого Лукашенко вместе со своим сыном облетел Минск на вертолете. У Николая в руках был автомат. Также на нем был шлем и бронежилет с обоймами к автомату.
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