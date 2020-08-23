Медики курганского дома ребенка пожаловались Путину на зарплату Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Персонал ГКУ «Курганский дом ребенка специализированный» написал коллективное обращение в приемную президента РФ Владимира Путина. Почти половина коллектива (50 человек) пожаловались на то, что часть зарплаты похищена. Об этом URA.RU рассказали сотрудники дома ребенка на условиях анонимности.

«С 2016 года нам перестали выплачивать за квалификацию. В расчетке стояла отдельная строка. Медсестра высшей категории получала плюс 30% от оклада. Нам не представили ни приказа, ни ходатайства, просто исчезла строка», — рассказала медсестра дома ребенка.

С ее слов, на все жалобы персонала им отвечали, что выплаты произведены в соответствии с документами учреждения. Кроме того, в оклад входит и стаж, и категория. Средний медперсонал без категории имеет аналогичный оклад. Медики считают, что потеряли в зарплате около 4 тысяч рублей.

Жалобу также подписали педагоги. По их мнению, учреждение недоплачивает за стаж и стимулирующие выплаты. «Стаж большой, высшая категория. Вот моя расчетка, за ставку получаю 16 тысяч. Они отчитываются, что у меня 32 тысячи», — пояснила воспитатель. Санитарки дома ребенка уточнили, что им рекомендовали пройти обучение, обещая надбавку, но так и не прибавили зарплату. «Денежные средства на вышеуказанные цели предусмотрены бюджетом ГКУ „Курганский дом ребенка специализированный“, однако средства расходуются на иные цели, фактически похищаются у нас», — написали обратившиеся президенту.

В доме ребенка получить комментарии и. о. главврача Елены Чистяковой URA.RU не удалось, ее не было на месте. В департамент информационной и внутренней политик направлен запрос. На момент публикации ответ не поступил.

Курганские медики пожаловались Путину на зарплату Скрин текста обращения