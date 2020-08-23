В ХМАО жителей терроризирует табор цыган

Жители Солнечного недовольны соседством с табором цыган Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители Сургутского района жалуются на табор цыган, недавно появившийся в поселке Солнечный. Своими возмущениями люди делятся в социальных сетях.

По словам одной из интернет-пользовательниц, цыгане скопом поселились в однокомнатной квартире и доставляют соседям массу неудобств. «Постоянно толпы собираются, музыка и т. д. Обращалась к участковому, но в ответ получили лишь одно: „У них с документами все в порядке, я не могу ничего сделать“. А ничего, что они квартиру снимают? Хотим обратиться к собственникам, которые сдали им квартиры, вы в своем уме? Просим посодействовать прокуратуру Сургутского района и налоговую службу, сил нет уже терпеть это», — пишет в посте пользователь под ником Евгения Сургутская.

Источник URA.RU, знакомый с ситуацией, сообщил, что наплывы цыган в Сургутский район происходят регулярно, как правило, летом. «Раньше они в качестве места обитания предпочитали Барсово. Им удобно жить в пригородных поселках. Здесь жизнь дешевле и меньше контроля». Глава Солнечного в разговоре с журналистом агентства сообщил, что слышал о появлении цыган в поселке. «Я попросил, чтобы на мое имя поступило официальное обращение. Если поступит жалоба, будем определять, кто собственник, на каких основаниях там проживают».

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте в мае возбудили дело на 16-летнего педофила, цыгана по национальности. Он пытался совершить сексуальное насилие над шестилетним ребенком в подъезде многоэтажки, но был замечен работником управляющей компании.