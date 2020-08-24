После самоизоляции в России началась волна разводов

В июне произошел резкий всплеск — количество разводов выросло до 45,8 тысяч Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Карантин повлиял на количество разводов в России. По данным Росстата, в июне в стране зарегистрировано 45,8 тысяч разводов. Это практически соответствует показателю июня 2019-го и почти в 2,5 раза больше, чем в мае этого года.

«В июне произошел резкий всплеск — количество разводов выросло до 45,8 тысяч, практически сравнявшись с прошлогодними показателями. И это, опять же, на фоне продолжающихся ограничений», — пишут «Известия». Самый высокий коэффициент разводимости в первом полугодии зафиксирован в Республике Алтай (4,3%), Ямало-Ненецком АО — 4,2%, Калининградской области (4,2%), Амурской и Магаданской областях (4,1%).

Отмечается, что с января по июль 2020 года число расторгнутых браков заметно снизилось по сравнению с аналогичным периодом 2019 года (на 34,7%). Но падение показателя по разводам, как уточнили специалисты, пришлось на период ограничительных мер. Небольшое снижение было зафиксировано уже в марте, а пик падения пришелся на апрель, когда было зарегистрировано всего 13,8 тысяч разводов (53 тысячи — в 2019-м). В мае, когда ограничения продолжали действовать, а более трети месяца пришлось на нерабочие дни, произошло небольшое увеличение количества разводов (19 тысяч).

Ранее психолог Пономарев предупреждал, что после снятия ограничений в России резко вырастет число разводов. По его словам, людям, которые ранее убегали от проблем, пришлось столкнуться с ними с глазу на глаз. Также на увеличении конфликтов в семьях сказалась общая напряженность в обществе, заявил Пономарев.

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