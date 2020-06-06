В семьях повысился уровень агрессии Фото: Максим Егоров © URA.RU

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После снятия ограничений в России резко вырастет число разводов, уверен психолог Павел Пономарев. В разговоре с URA.RU он отметил, что это обусловлено ухудшением экономической ситуации и изменением ролей супругов.

«Количество разводов как следствие дисбаланса, который выявляется в процессе самоизоляции, вырастет в ближайшие полгода после снятия ограничений. На протяжении трех месяцев были нарушены ролевые позиции супругов. До пандемии они осуществляли свою деятельность на рабочих местах, а на это время стали мужем и женой, каждый из них начал оценивать эффективность своего партнера. Люди увидели что-то такое, через что не готовы переступить», — объясняет психотерапевт.

Он отметил, что люди, которые ранее убегали от проблем или не замечали их, в нынешних условиях, сидя в четырех стенах, столкнулись с ними с глазу на глаз. По словам эксперта, на увеличении конфликтов в семьях также сказалась общая напряженность в обществе. Еще одна из причин — увеличение финансовых обременений, что резко повлияло на выживаемость семьи. К тому же супруги лишились возможности сгладить все шероховатости отношений за счет совместного отдыха.

Также к разводам россиян могут подтолкнуть сложности, с которыми им пришлось столкнуться. Это может быть потеря работы одним из супругов, совместное проживание без интимных отношений. Сложившаяся ситуация негативно сказалась на уровне агрессии и алкоголизма, что приводит к росту случаев домашнего насилия, из-за которого также распадаются семьи.

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