Названа сумма, которую родители готовы потратить на сборы в школу

Большинство родителей признаются, что сложнее всего им купить одежду для школьника Фото: Анна Майорова © URA.RU

Более 30% россиян планируют потратить на сборы детей к школе от 5 до 10 тысячи рублей. Такие данные следуют из опроса образовательного центра Maximum Education.

«Треть опрошенных родителей школьников, 33%, планируют потратить на подготовку к учебному году от 5 до 10 тысяч рублей», — пишет ТАСС со ссылкой на исследование. Чуть меньше родителей — 21% готовятся к тратам от 10 до 20 тысяч рублей. Примерно столько же россиян — 20% предполагают, что уложатся в сумму от 3 до 5 тысяч рублей. Каждый десятый родитель считает, что ему хватит суммы до 3 тысяч.

Среди опрошенных россиян есть и те, которые закладывают траты свыше 20 и 30 тысяч рублей — всего их около 14%. Абсолютное большинство родителей (86%) признаются, что сложнее всего купить школьникам одежду. 4% россиян сильнее тратятся на канцелярские товары, 3% считают самой дорогой покупку цветов и подарков.

Более 90% взрослых рассчитывают в этом году записать своих детей в секции и кружки и другие виды дополнительного образования. На их оплату треть россиян готовы потратить менее 5 тысяч рублей в месяц, еще треть — от 5 до 10 тысяч. 3% россиян рассказали, что не собираются платить за эти услуги.

Ранее в Госдуме предложили выплачивать семьям, чьи дети ходят в школу, по 10 тысяч рублей каждый август, напоминает издание «Дни.ру».

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